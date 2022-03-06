Киевский клуб не оставил своих игроков лицом к лицу с ужасами войны.

Легионеры покинули Киев еще в первые дни войны вместе со своими коллегами из Шахтера. Позже уехал в Румынию и Мирча Луческу. Украинские футболисты по закону не могут покинуть территорию государства в условиях военного положения.

"Даже родную Винницу бомбят": Цыганков взбешен из-за еще одной коварной атаки россиян на Украину

Часть футболистов Динамо остаются на клубной базе в Вите-Литовской, оборудованной надежными приютами. Там же ряд игроков Динамо U-19, сообщает Динамомания.

В то же время семьи футболистов покинули Украину. По информации источника, они были эвакуированы в соседнюю Румынию. Для этого дважды использовался клубный автобус. Женщин и детей сопровождал клубный администратор.

Россия напала на Украину: предатель из-за поребрика подал голос, оккупанты обстреляли жилье футболиста (LIVE)