Динамо обіграло з латвійську Ауду в спарингу на зборах в Туреччині. Звіт та огляд матчу читайте на Футбол 24.

Товариський матч

Динамо – Ауда – 3:0

Голи: Кабаєв, 54, Караваєв, 57, Ванат, 66

Склад Динамо): Нещерет (Моргун, 80) – Дубінчак (Вівчаренко, 46), Попов (Сирота, 60), Дячук (Бурда, 67), Караваєв (Гусєв, 80) – Сидорчук, Андрієвський (Царенко), Гармаш – Волошин (Беніто, 67), Ванат, Перріс (Кабаєв, 46)

Вочевидь, Мірча Луческу на зимових зборах вирішив провести цілком повноцінну половину регулярного сезону. Матч проти Ауди став уже 13-м! Водночас латвійці перевіряє свої сили на фоні клубів УПЛ – кияни стали вже третім суперником з України. Раніше вони зазнали нищівної поразки від СК Дніпро-1 (1:5) та розписали нічию з Минаєм.

Сьогодні Ауда намагалася почати агресивніше, але кияни швидко дали відсіч. Перріс доставив м'яч у штрафний суперника, а там Сидорчук і Ванат вивели на удар Андрієвського – вийшло потужно, але трішки неточно (поруч із дальньою стійкою). Невдовзі той таки Перріс зумів відправити м'яч у сітку, але перед ударом Кахіма Ванат порушив правила в атаці. Відтак, гол не зарахували.

У другій половині тайму активнішою була вже Ауда, але команді бракувало майстерності, щоб пройти оборону киян. Довелося робити ставку на стандарти і чекати помилок від суперника. Саме так і виникали шанси. Після кутового латвійці ледь не відкрили рахунок – м'яч просвистів над поперечиною. Карамоко міг карати за помилку Сидорчука, але Нещерет врятував свого капітана.

Після перерви Луческу не став нічого кардинально міняти, випустивши лише трьох нових гравців. Один із них і відкрив рахунок. Кабаєв помчав у рейд від центрального кола, на шляху обігрався з Волошиним, і з лінії штрафного пробив кіпера Ауди. Буквально через 2 хвилини Динамо забило знову. Караваєв скористався пасом Гармаша. Сам Денис міг оформити розгром, але не зумів переграти голкіпера. Проте українець не зупинився та організував ще один гол. Класним пасом знайшов Ваната, той на лінії штрафного розібрався з двома захисниками і зробив рахунок 3:0.

Дуже старався виправдати свою появу на полі Беніто. Нігерієць і пенальті в арбітра випрошував, і мав хороший момент із гри. Але більше голів не було. Динамо спокійно довело справу до перемоги, перервавши серію з двох нічиїх поспіль.

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