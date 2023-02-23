Динамо обіграло Ауду в спарингу на зборах в Туреччині. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Товариський матч

Динамо – Ауда – 3:0

Голи: Кабаєв, 54, Караваєв, 57, Ванат, 66

Перший тайм 13-го спарингу Динамо на зборах завершився без голів. Щоправда, кияни забивали – м'яч Перріса не зарахували через фол Ваната. Зате у другій половині підопічні Мірчі Луческу все робили за правилами.

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Ауда посипалася вже на початку другого тайму, так і не зумівши оговтатися після голів Кабаєва, Караваєва та Ваната. Латвійці вдруге зазнали розгрому від української команди – нещодавно їх громив СК Дніпро-1 (5:1).