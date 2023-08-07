У понеділок, 7 серпня, пройшло жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2023/24. Свого можливого суперника отримало і київське Динамо.

Жеребкування останнього раунду відбору Ліги конференцій стартувало 7 серпня о 15:00 у швейцарському Ньйоні. Україну на цій стадії змагань може представити київське Динамо, яке 10 і 17 серпня зіграє з грецьким Арісом у третьому раунді кваліфікації.

СК Дніпро-1 дізнався можливого суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Перед жеребкуванням УЄФА поділив команди на групи. Кияни і Аріс були сіяними у групі 2. Переможець пари Аріс – Динамо у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій протистоятиме сильнішому в дуелі Бешикташ (Туреччина) – Нефтчі (Азербайджан). У разі проходу Динамо перший поєдинок проведе вдома.

Іншими можливими суперниками киян були переможці пар Діла (Грузія) – АПОЕЛ (Кіпр), Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) – Рієка (Хорватія), Тобол (Казахстан) – Деррі Сіті (Північна Ірландія).

Матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 24 і 31 серпня. Час початку поєдинків УЄФА оголосить до 11 серпня.

Нагадаємо, Динамо вперше у своїй історії зіграє у Лізі конференцій, позаяк в УПЛ 2022/23 фінішувало лише на 4-й позиції УПЛ. Відповідно, щоб грати восени у єврокубках, команді Мірчі Луческу потрібно пройти двох суперників.

Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій – Динамо дізналося непростий шлях у груповий турнір