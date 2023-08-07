У понеділок, 7 серпня, пройшло жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2023/24. З ким може зіграти СК Дніпро-1, читайте у цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги Європи пройшло у понеділок, 7 серпня, у швейцарському Ньйоні. Щоб зіграти у плей-офф відбору ЛЄ, Дніпру-1 потрібно пройти празьку Славію у третьому раунді. Ці матчі відбудуться 10 і 17 серпня.

Зоря отримала потенційного суперника у плей-офф відбору Ліги Європи – можлива українська дуель

За підсумками жеребу переможець пари Славія – СК Дніпро-1 у плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти луганської Зорі.

Іншими потенційними опонентами віце-чемпіона України могли стати Аякс (Нідерланди), ЛАСК (Австрія), Абердін (Шотландія), Чукарічкі (Сербія) і Уніон Сент-Жилуаз (Бельгія).

Нагадаємо, команда Олександра Кучера стартувала у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, але за сумою двох матчів поступилася грецькому Панатінаїкосу (1:3, 2:2). Якщо СК Дніпро-1 вилетить від Славії, то продовжить євросезон у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

Матчі плей-офф відбору Ліги Європи відбудуться 24 і 31 серпня. Час початку поєдинків УЄФА оголосить пізніше.

Ліга Європи: результати жеребкування плей-офф кваліфікації – Зоря і Дніпро-1 можуть зіграти між собою