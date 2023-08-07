В понедельник, 7 августа, прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24. Своего возможного соперника получило и киевское Динамо.

Жеребьевка последнего раунда отбора Лиги конференций стартовала 7 августа в 15:00 в швейцарском Ньоне. Украину на этой стадии соревнований может представить киевское Динамо, которое 10 и 17 августа сыграет с греческим Арисом в третьем раунде квалификации.

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Перед жеребьевкой УЕФА разделил команды на группы. Киевляне и Арис были сеяными в группе 2. Победитель пары Арис – Динамо в плей-офф квалификации Лиги конференций будет противостоять сильнейшему в дуэли Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан). В случае прохода Динамо первый поединок проведет дома.

Другими возможными соперниками киевлян были победители пар Дила (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр), Б-36 Торсхавн (Фарерские острова) – Риека (Хорватия), Тобол (Казахстан) – Дерри Сити (Северная Ирландия).

Матчи плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся 24 и 31 августа. Время начала поединков УЕФА объявит до 11 августа.

Напомним, Динамо впервые в своей истории сыграет в Лиге конференций, поскольку в УПЛ 2022/23 финишировало только на 4-й позиции УПЛ. Соответственно, чтобы играть осенью в еврокубках, команде Мирчи Луческу нужно пройти двух соперников.

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