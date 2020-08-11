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Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча – первое поражение Луческу в Киеве

22:43 - Читати українською
Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча – первое поражение Луческу в Киеве
Динамо – Десна – видео голов и обзор матча / Фото ФК Динамо

Киевское Динамо уступило Десне в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 2
2
Десна
18:00 11:08:2020
завершено
 

Товарищеский матч 11 августа 2020

Динамо – Десна – 1:2

Голы: Цыганков, 80 – Филиппов, 32, Шевцов, 82

Нереализованный пенальти: Цыганков, 69

"Луческу уже разобрался с имеющимися футболистами", – Цыганык назвал трансферный вектор Динамо

Черниговский клуб шокировал Мирчу Луческу уже в первом тайме, Филиппов открыл счет.

Коррективы новоиспеченного наставника Динамо принесли свои плоды лишь в конце встречи. Цыганкову удалось выровнять положение, хотя перед тем лидер Дирнамо не забил пенальти. Однако, "бело-синим" не удалось избежать поражения – вскоре после гола лидера киевлян воспитанник Шахтера Шевцов точным ударом зафиксировал минимальную победу своей команды.

Десна нанесла Динамо первое поражение при Луческу – Цыганков вернулся голом и промахом с пенальти

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