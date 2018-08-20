Динамо з'явиться у FIFA 19

Відтепер у найпопулярнішому футбольному симуляторі буде дві українські команди.

Динамо буде повністю ліцензовано у новій частині всесвітньовідомого футбольного симулятора FIFA 19, повідомляє офіційний сайт киян.

Це стало можливим завдяки тісній співпраці Динамо, кіберспортивного проекту Dynamo Kyiv Esports та EA Sports.

У грі буде емблема клубу, форма та реальні імена футболістів. Вболівальники Динамо зможуть грати командою в усіх ігрових режимах у FIFA.

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Зауважимо, що у грі також буде представлений інший українськи клуб – Шахтар.

FIFA 19 надійде в продаж у всьому світі 28 вересня 2018 року в версіях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC і Nintendo Switch.