toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо появится в FIFA 19

18:13 75 Читати українською
Динамо появится в FIFA 19
Состав Динамо / Футбол 24

Отныне в популярном футбольном симуляторе будет две украинские команды.

Динамо будет полностью лицензировано в новой части всемирно известного футбольного симулятора FIFA 19, сообщает официальный сайт киевлян.

Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Динамо, киберспортивного проекта Dynamo Kyiv Esports и EA Sports.

В игре будет эмблема клуба, форма и реальные имена футболистов. Болельщики Динамо смогут играть командой во всех игровых режимах в FIFA.

Зинченко, каким его еще не видели: реалистичные лица Роналду и Ко в FIFA19 впечатляют, но с украинцем полный провал

Заметим, что в игре также будет представлен другой украински клуб – Шахтер.

FIFA 19 поступит в продажу во всем мире 28 сентября 2018 в версиях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев FIFA
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
50
мин
Валенсия
21:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук