Динамо появится в FIFA 19

Отныне в популярном футбольном симуляторе будет две украинские команды.

Динамо будет полностью лицензировано в новой части всемирно известного футбольного симулятора FIFA 19, сообщает официальный сайт киевлян.

Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Динамо, киберспортивного проекта Dynamo Kyiv Esports и EA Sports.

В игре будет эмблема клуба, форма и реальные имена футболистов. Болельщики Динамо смогут играть командой во всех игровых режимах в FIFA.

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Заметим, что в игре также будет представлен другой украински клуб – Шахтер.

FIFA 19 поступит в продажу во всем мире 28 сентября 2018 в версиях для систем PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.