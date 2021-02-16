Київське Динамо приймає Брюгге у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи. Де і коли дивитись матч онлайн, підкаже на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартує 18 лютого о 19:55. На Олімпійському в Києві зустрінуться команди, що виступали на груповому етапі Ліги чемпіонів, посівши треті місця. Кияни спробують взяти реванш у бельгійців за безславний виліт з кваліфікації ЛЧ у 2019-му.

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Де дивитися матч Динамо – Брюгге онлайн

Гру в Україні вже традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Динамо – Брюгге онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за наявності відповідної підписки. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 1". Там же о 19:00 стартує передматчева студія "Шлях до Гданська", яка підсумує хід зустрічі відразу після її завершення о 21:50.

Нагадаємо, що Динамо не впоралось з Брюгге у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. Бельгійці мінімально обіграли киян вдома (1:0), а матч-відповідь завершився трилером на Олімпійському (3:3). Після цього Олександр Хацкевич був відправлений у відставку. Наш суперник видає феноменальну серію на внутрішній арені – 8 перемог поспіль і впевнене лідерство з 13-очковою перевагою над найближчим переслідувачем. Підопічні Філіппа Клемана востаннє поступались у Лізі Жюпіле ще 20 грудня 2020-го (0:1 проти Гента). Динамо лишень набирає форму після тривалої паузи. На вихідних кияни не без проблем здолали Олімпік.

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