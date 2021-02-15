Київське Динамо приймає Брюгге у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Який прогноз букмекерів на гру, читайте на "Футбол 24".

Єврокубки повертаються. Команда Мірчі Луческу розпочинає боротьбу у Лізі Європи домашнім поєдинком з чемпіоном Бельгії. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартує 18 лютого о 19:55. Обидві команди потрапили у плей-офф ЛЄ, фінішувавши третіми на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Динамо – Брюгге: прогноз букмекерів на матч плей-офф ЛЄ

Фахівці Bwin віддають мінімальну перевагу бельгійському клубу. Коефіцієнт на перемогу Брюгге складає 2.35, тоді як потенційний тріумф Динамо оцінюється балом 2.85. На нічию ставлять 3.40.

William Hill оперує схожими цифрами. Гостьова звитяга Брюгге – 2.37, вікторія "біло-синіх" – 2.9. Коефіцієнт нічийного результату – ті ж 3.40.

Зазначимо, що Динамо не так давно зустрічалось з Брюгге у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20. Бельгійці мінімально обіграли киян вдома (1:0), а матч-відповідь завершився надрезультативною нічиєю на Олімпійському (3:3). За мотивами провального протистояння з "чорно-синіми" тодішній коуч Динамо Олександр Хацкевич був відправлений у відставку.

Брюгге впевнено лідирує у чемпіонаті Бельгії, маючи 13 очок переваги над найближчим суперником Антверпеном. Натомість підопічні Луческу провели лише один офіційний поєдинок після зимової паузи, оформивши камбек проти Олімпіка і збільшивши відрив від Шахтаря до 3-х пунктів.

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