Єврокубки після зимової сплячки знову увірвалися в наше життя – і тепер настала черга українців насолоджуватись ними. Динамо стартує в 1/16 фіналу Ліги Європи поєдинком проти Брюгге, з яким у киян особливі рахунки. Саме Брюгге не пустив "біло-синіх" у ЛЧ 2019/20, розписавши феєричні 3:3 у Києві – з того часу бельгійці, як мінімум, не стали слабшими. Втім, слабких суперників у євровесні апріорі не буває, однак відступати українцям нікуди. УПЛ потрібні очки у скарбничку коефіцієнтів, а Динамо – сильні позиції при майбутніх жеребах. Зрештою, було б прикро вилетіти настільки рано у доволі симпатичному сезоні.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч Ліги Європи

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У Мірчі Луческу перед матчем проти Брюгге достатньо проблем. По-перше, команді просто не вистачає ігрового тонусу – "біло-сині" у новому році провели всього один офіційний матч п'ять днів тому. Тренерський штаб намагався компенсувати цей недолік серйозним навантаженням на зборах та дуже великою кількістю спарингів проти хороших суперників, однак ритм і рівень спротиву не міг бути таким же, як і в матчах чемпіонату.

По-друге, не вся команда рівномірно підготувалася до сезону, адже було дуже багато травм і вильотів з тренувального режиму на тривалий, як для зборів, термін. Особливо не пощастило Вербічу, якому не вдалося провести жодного спарингу. Нині ж проблеми є і у Забарного, якого награвали під основу.

Попри це, поєдинок проти Олімпіка у останньому турі УПЛ динамівці впевнено виграли. Так, виникали помилки на своїй третині, які навіть призвели до голу донеччан, але їх було обмаль – натомість, кияни забили три голи й ще один провели з офсайду. Щоправда, по такому матчу важко робити далекоглядні висновки, адже справжнього футболу команда в тих умовах продемонструвати не могла. Кияни спростили гру, граючи довгими передачами і навісами, хоча при Мірчі Луческу вони стараються обмежити ці ТТД.

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У Динамо була величезна кількість втрат (140) і аналогічна кількість підбирань, відбирань та інших оборонних дій, але на крижаному газоні це логічно. При цьому "біло-сині" не збилися до виносів аби куди, а підтримували Бєсєдіна після довгих передач – 29 з них Артем виловив.

Взагалі, Бєсєдін став істинним MVP того поєдинку, оформивши дубль та забивши з офсайду, хоча його розкритикували за низький відсоток виграних єдиноборств та точність передач. Та і голи не вразили вибагливу публіку. Дивно, адже в тих умовах ніхто б не міг показати кращого футболу, а гра з добивань давно стала важливим фактором у футболі. Голи з них – не випадковість.

В будь-якому випадку, перед матчем з Брюгге всі ці висновки не мають особливого сенсу. Буде зовсім інший газон, зовсім інший футбол і зовсім інший спротив. М'яч опуститься вниз, а суперник набагато краще триматиме м'яч та вестиме єдиноборства.

Поки що в офіційних матчах Динамо з цим не зустрічалося, а от на зборах з позиційними атаками та реалізацією виникали проблеми – у перших семи з восьми спарингів кияни закотили лишень сім голів. Хоча й пропускали мало (всього п'ять), однак складнощі зі стандартами та розташуванням при обороні залишились. Словом, просто українцям не буде.

По-перше, варто відзначити, що Брюгге є представником ЛЧ – причому в групі команда Філіпа Клемана двічі била Зеніт (навіть громила його) та розписала дві результативні нічиї з Лаціо. Існують великі сумніви щодо здатності киян повторити успіхи бельгійців, адже Динамо у власному квартеті навіть з Ференцварошем зіграло зі скрипом. Щоправда, на Камп Ноу "біло-сині" видали шоу, однак там був інший футбол та інша Барселона. Більш показовими для сили команд є поєдинки саме проти середнячків на кшталт Зеніта та Лаціо.

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По-друге, Брюгге грає у незручний для Динамо футбол. Класичний патерн при голах бельгійців виглядає так: команда відбирає м'яч у глибині, далі йде довга передача на фланг або закидання за спину захисникам, а далі вилка – або нападник завершує атаку у дотик, або йде скидка у зону перед штрафним. Зони підбирання бельгійці завжди якісно насичують.

Все це вимагає хорошого відчуття моменту та якісної роботи між лініями. Брюгге може цим похизуватись, а от у Динамо постійно виникають проблеми при перебудовах в обороні та при кросах. Зі стандартами теж біда – Брюгге вміло їх використовує, а кияни в ЛЧ постійно втрачали гравців при подачах.

Щоправда, в силі Брюгге криється і його слабкість. Контратаки у Брюгге якісні, але передбачувані. Кияни повинні зіграти щільніше, залишаючи поменше простору й уважно стежачи за вриванням у зону перед штрафним. Динамо вміє оборонятись – це було очевидно по тим же матчам з Гентом та АЗ Алкмаар.

Крім того, підопічні Філіпа Клемана непереконливі у позиційних атаках. Відповідно, Динамо достатньо опустити м'яч вниз і обійтися без ризикованих рішень при володінні – а Мірча Луческу намагається поставити киянам саме такий футбол. "Біло-сині" неодноразово доводили, що вони вміють затягувати матч до позиційного болота. Для Брюгге це дуже неприємний факт.

Варто відзначити, що у зимових умовах Брюгге в принципі не звик грати. Матч проти Шарлеруа у чемпіонаті Бельгії було скасовано через стан газону, якому б позаздрив кожен наш середняк – а на лютневому морозі в Україні травичка не буде кращою. Найголовнішою ж проблемою бельгійців стали кадрові втрати.

Кадрова ситуація

Брюгге перед прильотом в Україну втратив купу футболістів. Так, у матчі проти Динамо не зіграють Мітровіч, Денсвіл, Ванакен та Ланг – перші три захворіли коронавірусом, а четвертий залишився у Бельгії із симптомами.

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Крім того, COVID-19 підхопив головний тренер Філіп Клеман разом зі своїм штабом, а захисник Мата не зіграє через пошкодження. Також не вийде на поле Соболь, який відбуває дискваліфікацію. Словом, у Брюгге – кадрова катастрофа.

У складі Динамо навряд чи доводиться очікувати Вербіча та Гармаша – Беньямін заліковує травму задньої поверхні стегна, а Денис відновлюється після пошкодження підколінного суглоба. До матчу проти Брюгге вони не готувались.

Також у лазареті залишаються Бурда, Белуце і Русин, а Шабанов відправився у оренду в Легію. Натомість, встиг відновитись Забарний, який пропускав матч з Олімпіком через мікротравму. Чи готовий він одразу вийти на Брюгге без офіційних матчів у новому році – одне з головних питань, на яке Мірча Луческу повинен дати відповідь.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Брюгге

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Бєсєдін

Брюгге: Міньйоле – Бремпт, Оділон, Мехеле, Ріка – Вормер, Рітс, Кейбус – де Кателаре, Дост, Окереке

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Втрата Ванакена та Ланга особливо страшно б'є по ударній силі бельгійців. В активі цієї парочки – 17 голів (11 у Ланга та 6 у Ванакена), 12 асистів (по шість на брата) та 29 передач під удар (18 з них віддав Ванакен). Дост здоровий і готовий забивати в один дотик, як він це завжди робив, але без Ханса та Ноа нападник залишається без кисню – він дуже залежний від передач. Щоправда, Бас залишається небезпечним у якості стовба для скидок, але Динамо вміє пресингувати та закривати зони.

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Легко, звісно ж, не буде. Хоча б через ігровий тонус та погодні умови. Втім, нинішній Брюгге динамівці повинні бити з комфортним рахунком – це цілком можливо. Динамо вміє вести позиційну гру й тримати м'яч внизу, а ризиковані рішення не в стилі киян. Між тим, саме вони здебільшого й провокують разючі контратаки, без яких Брюгге стає не сильнішим за Зорю.

Забезпечувати кофмортну перевагу над Брюгге необхідно саме в Києві. Зараз або ніколи. Динамо це до снаги – тим паче, за підтримки вболівальників на трибунах.

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