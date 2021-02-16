Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартует 18 февраля в 19:55. На Олимпийском в Киеве встретятся команды, которые выступали на групповом этапе Лиги чемпионов, заняв третьи места. Киевляне попытаются взять реванш у бельгийцев за бесславный вылет из квалификации ЛЧ в 2019-м.

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Где смотреть матч Динамо – Брюгге онлайн

Игру в Украине уже традиционно покажут на нескольких платформах. Смотреть матч Динамо – Брюгге онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) при наличии соответствующей подписки. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 1". Там же в 19:00 стартует предматчевая студия "Шлях до Гданська", которая подведет итоги встречи сразу после ее завершения в 21:50.

Напомним, что Динамо не справилось с Брюгге в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Бельгийцы минимально обыграли киевлян дома (1:0), а ответный матч завершился триллером на Олимпийском (3:3). После этого Александр Хацкевич был отправлен в отставку. Наш соперник выдает феноменальную серию на внутренней арене – 8 побед подряд и уверенное лидерство с 13-очковым преимуществом над ближайшим преследователем. Подопечные Филиппа Клемана уступали в Лиге Жюпиле еще 20 декабря 2020-го (0:1 против Гента). Динамо только набирает форму после длительной паузы. На выходных киевляне не без проблем одолели Олимпик.

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