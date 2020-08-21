Вернидуб зазнав несподіваної поразки від Іслочі – його Шахтар ризикує підпустити до себе БАТЕ

Іслоч з Мінська приймала Шахтар Солігорськ Юрія Вернидуба у черговому поєдинку чемпіонату Білорусі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 22 тур

Іслоч Мінськ – Шахтар Солігорськ – 4:2

Голи: Юсов, 10, 69, Януш, 71, 90+4 – Архіпов, 48, Бурко, 86

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Шахтар Вернидуба вважався фаворитом поєдинку, проте вже на старті пропустив прикрий м'яч – українець Юсов відзначився на 10 хвилині. У другому таймі команди були більш результативними: спочатку Архіпов зрівняв рахунок, а потім Дмитро Юсов забив вдруге. Через дві хвилини рахунок став 3:1 – Януш розпочав відлік забитих м'ячів у цьому матчі. Підопічні українського тренера забили наприкінці поєдинку, проте це не допомогло. У додатковий час Януш відзначився вдруге та встановив остаточний рахунок матчу – 4:2.

Після 22-го туру команда Вернидуба продовжує утримувати лідерство білоруської першості. У них 43 пункти, а у найближчого переслідувача – БАТЕ – 40 очків та матч у запасі. До цього поєдинку безпрограшна серія команди українця налічувала 16 матчів.

Іслоч з Мінська перебуває на 4 місці у турнірній таблиці, має у своєму активі 35 пунктів та продовжує боротьбу за топ-3.

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