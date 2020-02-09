Динамо – Борац: онлайн-трансляція матчу – кияни проти улюбленця Кварцяного, цікавий хід Михайличенка

Динамо і Борац зустрічаються в 9-му спарингу киян у 2020 році. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Початок о 16:00.

Динамо виграло останні 2 матчі з загальним рахунком 8:0. Нинішній суперник у чемпіонаті Боснії і Герцеговини посідає 3-є місце. Команду тренує Браніслав Круніч, який грав і забивав за Волинь епохи Кварцяного. Знаменитий український наставник у своїй книзі навіть назвав боснійського атакувального хавбека у своїй дрім-тім гравців, що виступали за луцький клуб. Борац не вражає результативністю, але в середньому пропускає менше гола за гру.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

Динамо – Борац: дивитись матч онлайн – трансляція 9 лютого 2020

Відзначимо, що Олексій Михайличенко випустив склад, наближений до основного: Бойко – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Дуелунд, Шапаренко, Вербіч – Русин. Оригінальним є тільки одночасний вихід Шапаренка і Дуелунда, які раніше мінялися на позиції "десятки". Хтось з них посяде місце на правому фланзі атаки замість досі травмованого Циганкова.