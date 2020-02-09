Динамо – Борац: онлайн-трансляция матча – киевляне против любимца Кварцяного, интересный ход Михайличенко

Динамо и Борац встречаются в 9-м спарринге киевлян в 2020 году. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Начало в 16:00.

Динамо выиграло последних 2 матча с общим счетом 8:0. Нынешний соперник в чемпионате Боснии и Герцеговины занимает третье место. Команду тренирует Бранислав Крунич, который играл и забивал за Волынь эпохи Кварцяного. Знаменитый украинский наставник в своей книге даже назвал боснийского атакующего хавбека в своей дрим-тим игроков, выступавших за луцкий клуб. Борац не впечатляет результативностью, но в среднем пропускает меньше гола за игру.

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Динамо – Борац: смотреть матч онлайн – трансляция 9 февраля 2020

Отметим, что Алексей Михайличенко выпустил состав, приближенный к основному: Бойко – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Дуэлунд, Шапаренко, Вербич – Русин. Оригинальным является только одновременный выход Шапаренко и Дуэлунда, которые ранее менялись на позиции "десятки". Кто-то из них займет место на правом фланге атаки вместо до сих пор травмированного Цыганкова.