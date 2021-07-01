Київський колектив вривається на трансферний ринок у пошуках гідної заміни Артему Бєсєдіну, який через травму на Євро-2020 пропустить близько 6 місяців.

Крістіан Ловріч знову опинився на радарах "біло-синіх". Ба більше, він став ціллю номер 1 за співвідношенням "ціни та якості" після пошкодження Бєсєдіна, інформує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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Форвардом Горіци кияни цікавились взимку, а трансфером займався особисто Огнєн Вукоєвіч. Щоправда, Суркіс відмовився платити 2,8 млн євро. Тепер, коли гостро постало питання щодо бомбардира, Динамо шукає саме забивного гравця. Ловріч нібито підходить під цю кандидатуру, а тому кияни вже зробили перші кроки до трансферу.

Зазначимо, що Ловріч приєднався до Горіци у 2018 році із Локомотиви. Хорват, який може зіграти і на позиції вінгера, у минулому сезоні провів 32 матчі у всіх турнірах, де відзначився 18-ма голами та 7-ма асистами.

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