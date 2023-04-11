35-річний кіпер влітку покине Динамо. "Біло-сині" не продовжуватимуть чинний до кінця червня контракт, стверджує Sport Arena.

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Головна причина такого рішення – розвантаження заробітної відомості. У 2018 році, коли Бойко повернувся в Київ, його зарплатня становила майже 5 мільйонів гривень на рік.

Наступного сезону Динамо планує зробити ставку на тріо Бущан – Нещерет – Ігнатенко. Проте якщо у Георгія будуть проблеми зі здоров'ям, запросити можуть Євгена Волинця, який є вихованцем клубу, а зараз виступає за Колос та викликається до збірної України.

Нагадаємо, Бойко цього сезону провів 5 поєдинків за киян, а загалом награв 107 матчів у футболці столичного клубу.

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