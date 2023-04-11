"Чи продасть когось Динамо влітку? Будуть намагатися, якщо отримають пропозиції щодо Шапаренка. Серйозні пропозиції. Якщо такі будуть, то ніхто його тримати не буде. Дай Бог йому відновитися, набрати форму і повернутися в команду. Є домовленість, що у разі серйозної пропозиції силоміць тримати Шапаренка в Динамо не будуть.

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Ще когось? Гадаю, якщо будуть пропозиції по Бущану, то Динамо не буде противитися трансферу. Щодо інших, то навіть не можу уявити, на кого ще може бути попит за кордоном", – резюмував Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, що Шапаренко і Бущан відсутні тривалий час через важкі травми. Transfermarkt оцінює кіпера у 10 млн євро, а півзахисника у 9 млн.

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