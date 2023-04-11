35-летний кипер летом покинет Динамо. "Бело-синие" не будут продлевать действующий до конца июня контракт, утверждает Sport Arena.

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Главная причина такого решения – разгрузка заработной ведомости. В 2018 году, когда Бойко вернулся в Киев, его зарплата составляла около 5 миллионов гривен в год.

В следующем сезоне Динамо планирует сделать ставку на трио Бущан – Нещерет – Игнатенко. Однако, если у Георгия будут проблемы со здоровьем, пригласить могут Евгения Волынца, который является воспитанником клуба, а сейчас выступает за Колос и вызывается в сборную Украины.

Напомним, Бойко в этом сезоне провел 5 поединков за киевлян, а всего наиграл 107 матчей в футболке столичного клуба.

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