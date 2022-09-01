"Новачок, який на підході в Динамо – Кахім Парріс з Ямайки. Провів 4 матчі за збірну, в основному товариські, але з досвідом гри в Європі. Тобто він не з Ямайки, не з пальми, не з пісків, не з пляжів.

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Віце-чемпіон Словенії, володар Кубка. Технічий, з хорошим дриблінгом. Мені здається – знахідка в наш час. Але те що кидається в очі – десь перетримує м'яч, часто бере гру на себе. Можливо, в Динамо це йому не будуть настільки дозволяти. Але загалом дуже класний футболіст, пластичний.

Наскільки цей трансфер відбудеться? 50 на 50. Вчора були близькі, сьогодні десь не сходяться на якихось останніх домовленостях. Тому не можна говорити, що це вже гравець Динамо", – сказав Ігор Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, Парріс виступає за словенський Копер – його контракт з клубом чинний до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює 22-річного футболіста у 800 тисяч євро.

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