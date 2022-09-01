"Новичок, который на подходе в Динамо – Кахим Паррис из Ямайки. Провел 4 матча за сборную, в основном товарищеские, но с опытом игры в Европе. То есть он не с Ямайки, не с пальмы, не с песков, не с пляжей.

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Вице-чемпион Словении, обладатель Кубка. Техничный, с хорошим дриблингом. Мне кажется – находка в наше время. Но то, что бросается в глаза – где-то передерживает мяч, часто берет игру на себя. Возможно, в Динамо это ему не будут разрешать. Но в общем-то очень классный футболист, пластичный.

Состоится ли этот трансфер? 50 на 50. Вчера были близки, сегодня где-то не сходятся на каких-то последних договоренностях. Поэтому нельзя говорить, что это уже игрок Динамо", – сказал Игорь Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, Паррис выступает за словенский Копер – его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 800 тысяч евро.

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