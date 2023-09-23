Головний тренер черкасців Олег Дулуб розповів про підготовку до матчу 8-го туру УПЛ проти Динамо.

"Розумію всю відповідальність не тільки я, розуміють й гравці (Динамо вперше приїде в Черкаси, – прим.). Це те, що я бачу протягом цього тижня.

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Готуємося не особливо, але й не рутинно. Нашим завданням було розслабити гравців, тому що на таку гру особливо налаштовуватися не потрібно.

У чому сила сьогоднішнього Динамо? Сильні виконавці: Ярмоленко, Буяльський, той же Ванат. Добре грають в атакувальній третині. Нині Динамо – одна з найкращих команд в УПЛ за "грою на третього".

Я тричі дивився матч Динамо з Ворсклою (2:0, – прим.) і зробив головний висновок: Динамо без Сидорчука – це трошки інша команда", – сказав Дулуб у коментарі прес-службі черкасців.

Нагадаємо, поєдинок між ЛНЗ та Динамо відбудеться вже сьогодні, 23 вересня. Початок зустрічі о 13:00.

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