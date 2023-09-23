Матч ЛНЗ – Динамо відбудеться сьогодні, 23-го вересня, на стадіоні "Черкаси-Арена". Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

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Динамо після міжнародної паузи залишилось без Сидорчука, Тимчика, Вівчаренка й Шепелєва, а ще до неї втратило Шапаренка. Окрім того, тиждень тому дискваліфікацію відбував Сирота. Попри такі шалені проблеми, кияни у попередньому турі впевнено розкатали Ворсклу – і не просто розкатали, а видали ледь на найкращий матч сезону.

Зокрема, полтавців повністю переїхали у боротьбі, за поверненнями у м'яча й за інтенсивністю дуелей. А суперник, між іншим, був з вдіривом найкращими в УПЛ за цим компонентом. При цьому підопічні Мірчі Луческу провели 35 атак з 15 ударами, створивши 6 гольових моментів – це найвища конверсія "біло-синіх" у поточному чемпіонаті.

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Навіть у обороні провалів Динамо не виникало, за виключенням кількох помарок в опорній зоні. Щоправда, частково це стало можливим завдяки довгим передачам, які виконував Бущан у білд-апі замість обіграшу із захисниками. Крім того, у грі з Ворсклою виникли невеличкі структурні перекоси, але їх можна вирішити.

Не буде перебільшенням сказати, що кияни продемонстрували футбол, з яким навіть можна боротись за титули. А чому б і ні? Відставання від Шахтаря становить 8 очок, а у Динамо є аж три матчі в запасі – причому суперники зовсім не складні.

Що найбільш важливо, в атакувальному плані "біло-сині" поки що значно цікавіші й ефективніші за "гірників" – зігравши на три поєдинки менше, кияни переважають донеччан і за показником очікуваних голів, і за кількістю передач в район штрафного. А скоро ще повернеться Шапаренко!...

Буяльський заявив, що вболівальники не зрозуміють відсутності першого місця у Динамо. Між іншим, його призначили новим капітаном команди – це зробив Мірча Луческу. Втім, сам Віталій визнає, що лідером роздягальні й побуду залишається Ярмоленко, який і на полі демонструє вражаючу форму.

Якщо "біло-сині" дійсно налаштовані на боротьбу, то необхідно йти без осічок у чемпіонаті. Сьогоднішній суперник – ЛНЗ – страху не навіює. Новачок УПЛ поки що не створив нічого особливого, продемонструвавши очікувані результати й тримаючись зовсім недалеко від зони вильоту. От тільки закидувати капелюхами цей колектив не варто.

По-перше, його очолив Олег Дулуб, який за три тури набрав чотири очки. Черкасці зуміли стримати СК Дніпро-1 і перемогли Рух. Так, в обох випадках дещо пощастило, та і самі матчі були непростими для перегляду, однак. who cares? Білоруський коуч підтвердив реноме спеціаліста, здатного приносити результат з обмеженим кадровим потенціалом.

Тут ми підходимо до другого "але" – не такий вже ЛНЗ і обмежений. Майже всі футболісти мають багаторічний досвід виступів у еліті. При цьому нинішня кадрова ситуація дає команді тактичну гнучкість – зокрема, черкасці можуть зіграти як у кличних 4-2-3-1, так і в схема з трьома захисниками. Саме на неї перейшов Олег Дулуб наприкінці зустрічі з Рухом (це стало можливим завдяки підписанню екс-динамівця Селіна).

І саме оболона є третім "але", через який теоретично може спіткнутись Динамо. Олег Дулуб – визнаний майстер з побудови грамотних "автобусів". Досвід стримування сильних суперників у білоруса є. Показник інтенсивності єдиноборств ЛНЗ натякає, що просто не буде, хоча тиждень тому кияни знищили лідера рейтингу.

Подивимось, чи здатні підопічні Мірчі Луческу відтворювати цю історію щотуру. Всі очікують на перемогу, однак для цього доведеться попрацювати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рибалка, Банада – Тимчик, Вівчаренко, Шепелєв, Шапаренко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Динамо

ЛНЗ: Пеньков – Муравський, Лопирьонок, Селін – Стасюк, Калюжний, Бойко, Норенков – Наумець, Прядун, Пасіч

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Волошин – Ванат

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Мірчі Луческу – 1.48. На тріумф Ворскли дають аж 7.60, а нічию оцінили коефіцієнтом 4.70.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.82, аналогічний тотал менше – 2.12. Гол Андрія Ярмоленка помножить вашу ставку на 2.00, а Максима Прядуна – на 3.20.

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