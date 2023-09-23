Український півзахисник Сергій Сидорчук став співавтором нічиєї Вестерло у матчі зі Стандардом (0:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 8-й тур

Стандард – Вестерло – 0:0

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У черговому матчі бельгійської першості Вестерло на виїзді розійшовся миром зі Стандардом. Гості майже увесь матч відбивались, але зуміли вистояти і здобути таке необхідне очко. До слова, нічия перервала шестиматчеву серію поразок, хоч і залишила Вестерло на передостанній сходинці турнірної таблиці Ліги Жупіле з двома балами.

У складі гостей вже вдруге поспіль в основі вийшов Сергій Сидорчук, який провів на полі увесь матч. Український півзахисник за свою гру заробив міцні 7,1 бала. Наш співвітчизник зробив 52 дотики до м'яча, віддав 1 ключовий пас, здійснив 1 вдалий дриблінг, виграв 7 дуелей з 10 у боротьбі за позицію, виграв свою повітряну дуель, 13 разів втрачав м'яч та 6 разів відбирав його, один раз заліз у офсайд, а точність його передач становила 70%.

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