Главный тренер черкасцев Олег Дулуб рассказал о подготовке к матчу 8-го тура УПЛ против Динамо.

"Понимаю всю ответственность не только я, понимают и игроки (Динамо впервые приедет в Черкассы, – прим.). Это то, что я вижу на протяжении этой недели.

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Готовимся не особо, но и не рутинно. Нашей задачей было расслабить игроков, потому что на такую игру особо настраиваться не нужно.

В чем сила сегодняшнего Динамо? Сильные исполнители: Ярмоленко, Буяльский, тот же Ванат. Хорошо играют в атакующей трети. Нынче Динамо – одна из лучших команд в УПЛ по "игре на третьего".

Я трижды смотрел матч Динамо с Ворсклой (2:0, – прим.) и сделал главный вывод: Динамо без Сидорчука – это немножко другая команда", – сказал Дулуб в комментарии пресс-службе черкасчан.

Напомним, поединок между ЛНЗ и Динамо состоится уже сегодня, 23 сентября. Начало встречи в 13:00.

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