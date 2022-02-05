Динамо цікавиться одразу двома футболістами Сан-Паулу, повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

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Кияни розглядають варіант з підписанням півзахисників Ігора Гомеса та Родріго Нестора.

22-річний Гомес, якого називають "другим Кака", був влітку на олівці скаутів Реала, Барселони та Вест Хема. Його клаусула становить 50 мільйонів євро, а контракт з бразильцями чинний до 30 березня 2023 року. Transfermarkt оцінює представника олімпійської збірної у 8 млн євро.

21-річний Нестор схожий за своїми якостями на Матузалема – німецький портал править за нього 5 млн євро.

До слова, у сезоні 2020/21 Гомес провів за Сан-Пулу 29 матчів, в яких забив 2 голи. Нестор у 28 поєдинках відзначився 4 результативними передачами.

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