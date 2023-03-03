На поєдинку 16-го туру УПЛ між Динамо та Інгульцем працюватиме суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ. У матчі також буде використовуватись VAR.

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4 березня

Олександрія – СК Дніпро – початок о 12:00. Головний арбітр – Максим Козиряцький.

Динамо – Інгулець – початок о 14:00. Головний арбітр – Катерина Монзуль.

Верес – Чорноморець – початок о 14:00. Головний арбітр – Віталій Романов.

5 березня

Ворскла – Зоря – початок о 13:00. Головний арбітр – Євген Арановський.

Металіст – Рух – початок о 13:00. Головний арбітр – Ігор Пасхал.

Металіст 1925 – Шахтар – початок о 14:00. Головний арбітр – Олександр Шандор.

6 березня

Львів – Минай – початок о 13:00. Головний арбітр – Олександр Дердо.

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