Монзуль розсудить матч Динамо: суддівські призначення 16-го туру УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила імена суддів на поєдинки 16-го туру УПЛ.
На поєдинку 16-го туру УПЛ між Динамо та Інгульцем працюватиме суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ. У матчі також буде використовуватись VAR.
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4 березня
Олександрія – СК Дніпро – початок о 12:00. Головний арбітр – Максим Козиряцький.
Динамо – Інгулець – початок о 14:00. Головний арбітр – Катерина Монзуль.
Верес – Чорноморець – початок о 14:00. Головний арбітр – Віталій Романов.
5 березня
Ворскла – Зоря – початок о 13:00. Головний арбітр – Євген Арановський.
Металіст – Рух – початок о 13:00. Головний арбітр – Ігор Пасхал.
Металіст 1925 – Шахтар – початок о 14:00. Головний арбітр – Олександр Шандор.
6 березня
Львів – Минай – початок о 13:00. Головний арбітр – Олександр Дердо.
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