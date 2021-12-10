Нагадаємо, Динамо посіло останнє місце в груповому турнірі ЛЧ 2021/22. Кияни достроково втратили шанси навіть на Лігу Європи, а в 6-ти матчах забили 1 гол і набрали 1 очко. Попри невтішні результати, Максим Шацьких, який захищав кольори Динамо в ролі гравця та тренера, бачить і позитив у цій єврокампанії.

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"Який позитив Динамо може винести з виступу у цій Лізі чемпіонів? Це здобутий досвід у матчах найпрестижнішого єврокубка. Зрозуміло, такі результати – це провал. Динамо здобуло одне очко у шести іграх та забило один м'яч. Ясно, що суперники були нелегкі у киян.

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Так, це провальна Ліга чемпіонів, але команда зіграла шість хороших матчів. Молодь набирається досвіду не завдяки матчам чемпіонату, а завдяки таким іграм у Лізі чемпіонів. На жаль, у чемпіонаті України у нас мало таких поєдинків", – цитує Шацьких Meta Ratings.

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