Динамо – Зоря – 2:0 – відео голів та огляд матчу
12 березня 18:41 - Читать на русском
Динамо обіграло Зорю в поєдинку 21-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Динамо – Зоря на "Футбол 24".
Динамо повело в рахунку на 30-й хвилині: Ванат отримав передачу Вівчаренка в штрафному, скористався помилкою воротаря на виході та закотив м'яч у порожні ворота.
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А в другому таймі кияни змогли подвоїти перевагу: Попов замкнув навіс Андрієвського зі штрафного, встановивши остаточний рахунок.
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