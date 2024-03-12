Динамо обыграло Зарю в поединке 21-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Динамо – Заря на "Футбол 24".

Динамо повело в счете на 30-й минуте: Ванат получил передачу Вивчаренко в штрафной, воспользовался ошибкой вратаря на выходе и закатил мяч в пустые ворота.

Динамо победило полурезерв Зари в снежной битве – киевляне вплотную приблизились к лидерам УПЛ

А во втором тайме киевляне смогли удвоить преимущество: Попов замкнул навес Андриевского со штрафного, установив окончательный счет.