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На Миколенка та Циганкова претендують дуже серйозні клуби, – Циганик

18:19 5914 Читать на русском
На Миколенка та Циганкова претендують дуже серйозні клуби, – Циганик
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився інформацією щодо можливих трансферів Віталія Миколенка та Віктора Циганкова.

"На Миколенка претендують дуже серйозні клуби. Є інтерес, дзвонили деякі агенти. Але поки немає реальної пропозиції. Всі топ-клуби здійснюють трансфери влітку. Впевнений, що за Миколенка буде дуже серйозна пропозиція, а далі буде вирішувати клуб. Продавати його чи ні.

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З приводу Циганкова – те ж саме. Для цих футболістів Євро-2020 може стати вирішальним моментом. Миколенка хочуть бачити у себе серйозні клуби АПЛ. Якщо я їх назву, то все це розлетиться, і всі будуть дуже багато про це говорити", – зазначив Циганик в програмі Циганик Live.

До слова, Миколенко провів 25 матчів за Динамо в поточному сезоні, забивши 2 голи та 6 результативних передачі. В активі Циганкова – 27 матчів, 9 голів та 8 асистів.

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