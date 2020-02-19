Динамо – Ворскла: исторический матч рассудит Романов и другие назначения на 19 тур УПЛ

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч 19-го тура с первым в истории УПЛ использованием VAR, в котором сойдутся Динамо и Ворскла, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым, информирует официальный сайт УАФ.

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22 февраля, суббота

Мариуполь – Заря – Ярослав Козык (Мукачево).

Динамо – Ворскла – Виталий Романов (Днепр), судья VAR – Николай Балакин (Киевская область).

23 февраля, воскресенье

Карпаты – СК Днепр-1 – Дмитрий Кутаков (Киевская область).

Александрия – Колос – Юрий Иванов (Донецкая область).

Шахтер – Десна – Евгений Арановский (Киев), судья VAR – Сергей Бойко (Киевская область).

Олимпик – Львов – Константин Труханов (Харьков).

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