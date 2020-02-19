Динамо – Ворскла: исторический матч рассудит Романов и другие назначения на 19 тур УПЛ

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Матч 19-го тура с первым в истории УПЛ использованием VAR, в котором сойдутся Динамо и Ворскла, будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым, информирует официальный сайт УАФ.
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22 февраля, суббота
Мариуполь – Заря – Ярослав Козык (Мукачево).
Динамо – Ворскла – Виталий Романов (Днепр), судья VAR – Николай Балакин (Киевская область).
23 февраля, воскресенье
Карпаты – СК Днепр-1 – Дмитрий Кутаков (Киевская область).
Александрия – Колос – Юрий Иванов (Донецкая область).
Шахтер – Десна – Евгений Арановский (Киев), судья VAR – Сергей Бойко (Киевская область).
Олимпик – Львов – Константин Труханов (Харьков).
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