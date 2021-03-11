"Вільяреал востаннє грав з глядачами рік тому, та й то на своєму полі. Як відомо, сьогоднішнє протистояння у Києві пройде з уболівальниками. І, хоча не варто сильно переоцінювати значення цього факту, але підтримка фанів повинна допомогти динамівцям з максимальною відповідальністю поставитися до поєдинку.

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Вільяреал – одна з найтехнічніших команд Іспанії, і тому багато чого буде залежати від того, чи дозволять кияни гостям контролювати хід подій на полі. Якщо будуть вміло пресингувати, примушувати суперника помилятися поблизу своїх воріт, то можна сміливо розраховувати на досягнення позитивного результату на НСК Олімпійський.

Головний тренер Вільяреала Унаї Емері представлення не потребує, це справжній колекціонер перемог у Лізі Європи. Один з його "козирів" – домашні тактичні заготовки. Однак і керманич Динамо Мірча Луческу теж досвідчений боєць на цьому "фронті". Тому буде цікаво поспостерігати і за їх творчим суперництвом. Я все ж, схиляюся до того, що кияни відсвяткують перемогу з мінімальною перевагою в рахунку", – сказав Решко у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги Європи між українською та іспанською командами відбудеться вже сьогодні, 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

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