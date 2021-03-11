"Вильярреал последний раз играл со зрителями год назад, да и то на своем поле. Как известно, сегодняшнее противостояние в Киеве пройдет с болельщиками. И, хотя не стоит сильно переоценивать значение этого факта, но поддержка болельщиков должна помочь динамовцам с максимальной ответственностью отнестись к поединку.

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Вильярреал – одна из самых техничных команд Испании, и поэтому многое будет зависеть от того, позволят ли киевляне гостям контролировать ход событий на поле. Если будут умело прессинговать, заставлять соперника ошибаться вблизи своих ворот, то можно смело рассчитывать на достижение положительного результата на НСК Олимпийский.

Главный тренер Вильярреала Унаи Эмери в представлении не нуждается, это настоящий коллекционер побед в Лиге Европы. Один из его "козырей" – домашние тактические заготовки. Однако и рулевой Динамо Мирча Луческу тоже искушенный боец на этом "фронте". Поэтому будет интересно понаблюдать и за их творческим соперничеством. Я все же, склоняюсь к тому, что киевляне отпразднуют победу с минимальным преимуществом в счете", – сказал Решко в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между украинской и испанской командами состоится уже сегодня, 11 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

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