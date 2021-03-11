"Ми подивилися їхню гру. Дуже хороша команда. З ними можна грати. Може навіть вдасться проявити себе.

"Вільяреал заграється і відкриває зони – бажано випускати Супрягу": Саленко дав кілька порад Динамо перед матчем ЛЄ

Всі футболісти хорошого рівня. Найнебезпечніше – середина поля і атака. Постараємося не дати їм зіграти у свій футбол. На 90 відсотків ми розуміємо, як повинні зіграти у цьому матчі", – сказав Буяльський у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги Європи між українською та іспанською командами відбудеться вже сьогодні, 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

Динамо – Вільяреал: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи