Буяльський: На 90% розуміємо, як Динамо повинно зіграти проти Вільрреала
Півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський поділився думками щодо суперника киян в 1/8 фіналу Ліги Європи.
"Ми подивилися їхню гру. Дуже хороша команда. З ними можна грати. Може навіть вдасться проявити себе.
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Всі футболісти хорошого рівня. Найнебезпечніше – середина поля і атака. Постараємося не дати їм зіграти у свій футбол. На 90 відсотків ми розуміємо, як повинні зіграти у цьому матчі", – сказав Буяльський у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги Європи між українською та іспанською командами відбудеться вже сьогодні, 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.