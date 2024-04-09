Київський клуб надолужує те, що не встиг у 2023 році.

Перенесений поєдинок 5-го туру УПЛ між Динамо та Вересом відбудеться у середу, 1 травня, повідомляє офіційний сайт рівненського клубу.

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Матч відбудеться у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Час початку буде визначено пізніше. Придбати квитки на дуель можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ця гра була перенесена через участь "біло-синіх" у кваліфікації Ліги конференцій.

До слова, 17 квітня Динамо проведе ще один перенесений поєдинок УПЛ проти Миная. Наразі кияни з 45 очками посідають у турнірній таблиці третю сходинку, відстаючи від лідера – Шахтаря – на 4 пункти. Верес з 19-ма балами тринадцятий.

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