Киевский клуб наверстывает то, что не успел в 2023 году.

Перенесенный поединок 5-го тура УПЛ между Динамо и Вересом состоится в среду, 1 мая, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

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Матч состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала будет определено позже. Купить билеты на дуэль можно по ссылке.

Напомним, ранее эта игра была перенесена из-за участия "бело-синих" в квалификации Лиги конференций.

К слову, 17 апреля Динамо проведет еще один перенесенный поединок УПЛ против Миная. Сейчас киевляне с 45 очками занимают в турнирной таблице третью строчку, отставая от лидера – Шахтера – на 4 пункта. Верес с 19-ю баллами тринадцатый.

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