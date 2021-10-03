Журналіст Роман Бебех повідомив, чому захисник Динамо Віталій Миколенко та оборонці Шахтаря Ісмаїлі та Вітао пропускають Класичне у рамках 10-го туру УПЛ.

"Щодо відсутності Миколенка – невеличкий забій. Вітао – потягнув м‘яз, Ісмаїлі – рішення тренера" – повідомляє телеграм-канал Бомбардир.

Динамо – Шахтар: "гірники" красиво підтримали травмованого Траоре

Додамо, що усі троє не потрапили навіть до заявок Динамо та Шахтаря на очну зустріч у 10-му турі. FootballHub у передматчевій студії повідомили про причини відсутності ще одного динамівця – Беньяміна Вербіча. Словенець має проблеми з коліном, а на відновлення йому знадобиться близько тижня.

До слова, команди вже розпочали Класичне – поєдинок стартував о 19:30. Перед стартом гри Динамо мало 3-очковий відрив від "гірників" у боротьбі за перше місце в УПЛ.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ – несподіванки від Луческу, цікавий хід Де Дзербі