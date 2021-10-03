Журналист Роман Бебех сообщил, почему защитник Динамо Виталий Миколенко и беки Шахтера Исмаили и Витао пропускают Классическое в рамках 10-го тура УПЛ.

"Относительно отсутствия Миколенко – небольшой ушиб. Витао – потянул мышцу, Исмаили – решение тренера", – сообщает телеграмм-канал Бомбардир.

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Добавим, что все трое не попали даже заявкам Динамо и Шахтера на очную встречу в 10-м туре. FootballHub в предматчевой студии сообщили о причинах отсутствия еще одного динамовца – Беньямина Вербича. Словенец имеет проблемы с коленом, а на восстановление ему понадобится около недели.

К слову, команды уже начали Классическое – поединок стартовал в 19:30. Перед стартом игры Динамо имело 3-очковый отрыв от "горняков" в борьбе за первое место в УПЛ.

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