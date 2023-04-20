У суботу, 22 квітня, в рамках 22-го туру УПЛ відбудеться центральний матч між Динамо та Шахтарем. Поєдинок пройде у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, а стартовий свисток пролунає о 17:00.

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Подивитись запекле протистояння найтитулованіших команд України вболівальники зможуть на каналі 2+2. Окрім телеверсії, трансляція буде доступна на YouTube-каналах спортивних проєктів групи 1+1 media – FootballHub та Профутбол Digital.

Нагадаємо, після 21-го туру Шахтар лідирує у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 52 очки. Динамо з 40 пунктами йде четвертим.

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