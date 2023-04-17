Динамо та Шахтар визначились зі стадіоном, на якому зіграють найпринциповіше дербі України.

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило деякі деталі майбутнього Класичного з Шахтарем.

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Так, гра відбудеться на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Попередній поєдинок команди провели на Арені Львів, де Шахтар святкував впевнену перемогу (3:1).

До слова, матч відбудеться 22 квітня, початок о 17:00. Шахтар наразі очолює турнірну таблицю з 52 очками, а Динамо наразі четверте з 40 пунктами в активі.

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