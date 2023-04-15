"Гірники" сподіваються на підтримку Нассера Аль-Хелаїфі у боротьбі з ФІФА.

Вже наступного тижня у чемпіонаті України відбудеться найочікуваніший поєдинок між Динамо та Шахтарем. Особливим гостем центрального поєдинку 22-го туру УПЛ може стати президент ПСЖ та голова Асоціації європейських клубів Нассер Аль-Хелаїфі, повідомляє RMC Sport.

"Це обкрадання українських клубів під час війни": Палкін – про свавілля ФІФА і Мудрика, який покриє борги Шахтаря

Очільник французького клубу отримав запрошення відвідати гру від генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна. "Гірники" дуже сподіваються на допомогу організації, яку очолює Аль-Хелаїфі у справі проти ФІФА.

Нагадаємо, Шахтар продовжує нерівну боротьбу проти Міжнародної федерації футболу, чий дозвіл легіонерам призупиняти контракти в односторонньому порядку призвів до втрати "гірниками" понад 50 мільйонів євро.

До слова, дуель між Динамо та Шахтарем відбудеться у суботу, 22 квітня. Початок зустрічі о 17:00.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х