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Динамо – Шахтар: поліція затримала 12 уболівальників перед Суперкубком України

28 липня 23:06 204 Читать на русском
Динамо – Шахтар: поліція затримала 12 уболівальників перед Суперкубком України
Динамо – Шахтар / Футбол 24

Перед матчем Динамо – Шахтар трапився неприємний інцидент за участі вболівальників команд.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

Фанати намагалися влаштувати бійку в одеському парку імені Шевченка поблизу стадіону Чорноморець, де і проходила зустріч.

Динамо – Шахтар – відео голів

12 вболівальників однієї з команд доставлені у відділення поліції для з'ясування обставин. Один фан нецензурно висловлювався на адресу одного з правоохоронців.

До слова, Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем і стало володарем Суперкубка України-2019.

Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі

blog_ava
Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
28 липня
6934
Теги
Динамо Динамо Суперкубок України Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Відеоновини футбольні фанати
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