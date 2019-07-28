Динамо – Шахтар: поліція затримала 12 уболівальників перед Суперкубком України

Україна — 28 лип 4403
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Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі
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Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок УкраїниСуперкубок України — 28 лип 3978
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Наполі несподівано принизив Ліверпуль у спарингуТовариські матчі — 28 лип 2161
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Бейл відмовився від переїзду в Китай через протест сім'ї, – MarcaІспанія — 28 лип 1546
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"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаютьсяІспанія — 28 лип 7529