Динамо – Шахтар: поліція затримала 12 уболівальників перед Суперкубком України

Перед матчем Динамо – Шахтар трапився неприємний інцидент за участі вболівальників команд.

Фанати намагалися влаштувати бійку в одеському парку імені Шевченка поблизу стадіону Чорноморець, де і проходила зустріч.

Динамо – Шахтар – відео голів

12 вболівальників однієї з команд доставлені у відділення поліції для з'ясування обставин. Один фан нецензурно висловлювався на адресу одного з правоохоронців.

До слова, Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем і стало володарем Суперкубка України-2019.

Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі