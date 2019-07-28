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Динамо – Шахтер: полиция задержала 12 болельщиков перед Суперкубком Украины

23:09 72 Читати українською
Динамо – Шахтер: полиция задержала 12 болельщиков перед Суперкубком Украины
Динамо – Шахтер / Футбол 24

Перед матчем Динамо – Шахтер случился неприятный инцидент с участием болельщиков команд.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

Фанаты пытались устроить драку в одесском парке имени Шевченко возле стадиона Черноморец, где и проходила встреча.

Динамо – Шахтер – видео голов

12 болельщиков одной из команд доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Один фан нецензурно выражался в адрес одного из правоохранителей.

К слову, Динамо одержало волевую победу над Шахтером и стало обладателем Суперкубка Украины-2019.

Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче

blog_ava
Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче
22:59
1084
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Видеоновости Динамо Киев - Шахтер футбольные фанаты
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