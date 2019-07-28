Динамо – Шахтер: полиция задержала 12 болельщиков перед Суперкубком Украины

Перед матчем Динамо – Шахтер случился неприятный инцидент с участием болельщиков команд.

Фанаты пытались устроить драку в одесском парке имени Шевченко возле стадиона Черноморец, где и проходила встреча.

Динамо – Шахтер – видео голов

12 болельщиков одной из команд доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Один фан нецензурно выражался в адрес одного из правоохранителей.

К слову, Динамо одержало волевую победу над Шахтером и стало обладателем Суперкубка Украины-2019.

Динамо обыграло Шахтер и завоевало Суперкубок Украины – волевая победа команды Хацкевича в классном матче