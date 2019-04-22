Орбу: Матч Динамо та Шахтаря можуть зіпсувати арбітри

Екс-хавбек Шахтаря Геннадій Орбу сподівається, що судді не зіпсують головне дербі українського футболу.

"Як і всі, я очікую хорошої та якісної гри від обох команд. Думаю, вони подарують радість усім любителям футболу, адже це наші гранди. Тут завжди високі очікування.

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Фаворит? Гадаю, після останніх матчів цих суперників дуже важко вгадати фаворита, всі зустрічі проходять в рівній боротьбі. Команди матимуть свої плани на гру, і можливо, все вирішить лише один епізод...

Відверто кажучи, останнім часом я найчастіше хвилююся за те, що арбітри можуть зіпсувати гру. Головне, щоб цього разу так не сталося. Я поставлю на перемогу Шахтаря з рахунком 2:1. Головне, щоб команди грали у рівних складах і з'ясовували стосунки лише м'ячем.

Слова Срни перед минулим дербі про те, що він хоче побачити бійку? Якщо Даріо хоче побачити бійку – для цього є безліч інших можливостей. Є канали, які транслюють бокс та різні бойові мистецтва. Я ж хочу бачити футбол, а не бійку. Мрію, щоб ми отримали задоволення від гри обох команд", – сказав Орбу прес-службі киян.

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