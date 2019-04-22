Динамо – Шахтар: агроном розповів про стан газону Олімпійського після дебатів

Головний агроном НСК Олімпійський Максим Стельмах розповів про стан газону після проведення на головній арені країни дебатів кандидатів у президенти.

"Дебати жодним чином не вплинули на стан газону, тому що жодного навантаження на поле не було. Воно накривалося спеціальним захисним покриттям усього лише на добу.

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Для прикладу, під час концертів це триває півтори-дві доби, ставиться більше конструкцій, безпосередньо на ньому знаходиться більше людей, які більше рухаються і відповідно навантаження значно зростає. А тут глядачів було не так багато, час їхнього перебування нетривалий і поводилися вони спокійніше, тому для поля ця подія пройшла абсолютно безболісно. Наступного дня із самого ранку я особисто провів інспекцію поля, і все було нормально, жодних пошкоджень.

Тож, повторюся, саме накриття газону під час дебатів жодним чином не вплинуло на його якість. Але скажу чесно, що сам газон перебуває не в найкращому стані через погодні умови. Ночі ще не дуже теплі, і поле не ідеальне, але ми працюємо над цим, думаю, до початку матчу воно виглядатиме пристойно, але, звісно, хотілося, щоб було кращим. Тож це зовсім не пов’язано з дебатами", – цитує Стельмаха прес-служба киян.

Зазначимо, матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у середу, 24 квітня, на НСК Олімпійський.

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