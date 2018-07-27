Динамо – Шахтар: матч 3-го туру УПЛ 2018/19 міг пройти при порожніх трибунах

Голова КДК ФФУ Андрій Шумілов розповів, що поєдинок 3-го туру УПЛ 2018/19 Динамо – Шахтар міг пройти без вболівальників.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Прем'єр-ліги 2018/19 Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня на НСК Олімпійський. Голова КДК ФФУ Андрій Шумілов розповів, що даний матч міг пройти при порожніх трибунах. Причина – поведінка вболівальників під час матчу Динамо – Шахтар в рамках 32-го туру УПЛ 2017/18.

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"За поведінку вболівальників в останньому матчі УПЛ сезону-2017/2018 Динамо та Шахтар могли отримати більш суворі покарання. І тоді матч 3-го туру вже поточного чемпіонату між киянами та "гірниками" також міг пройти без глядачів.

Проте КДК взяв до уваги інтереси уболівальників і обмежився м’якішим покаранням: один домашній матч без глядачів для Динамо, чиї уболівальники вибігали на поле та вдарили прямо на полі гравця команди-суперниці, та один матч без гостьового сектора для Шахтаря, чиї уболівальники скоїли менш резонансні порушення.

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Хоча, повторююсь, удар уболівальником Динамо гравця Шахтаря прямо на футбольному полі – це дуже серйозне порушення", – цитує Шумілова офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, матч Динамо – Ворскла в 1-му турі УПЛ пройшов при порожніх трибунах. Поєдинок Динамо – Шахтар пройде у п'ятницю, 3 серпня.