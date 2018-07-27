toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ЛІГА ЄВРОПИ

Динамо – Шахтар: матч 3-го туру УПЛ 2018/19 міг пройти при порожніх трибунах

12:22 468 Читать на русском
Динамо – Шахтар: матч 3-го туру УПЛ 2018/19 міг пройти при порожніх трибунах
Динамо – Шахтар: матч міг пройти без глядачів / фото: ФК Шахтар

Голова КДК ФФУ Андрій Шумілов розповів, що поєдинок 3-го туру УПЛ 2018/19 Динамо – Шахтар міг пройти без вболівальників.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Прем'єр-ліги 2018/19 Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня на НСК Олімпійський. Голова КДК ФФУ Андрій Шумілов розповів, що даний матч міг пройти при порожніх трибунах. Причина – поведінка вболівальників під час матчу Динамо – Шахтар в рамках 32-го туру УПЛ 2017/18.

Ісмаїлі отримав додаткову дискваліфікацію від КДК ФФУ, але зіграє з Динамо в 3 турі УПЛ

"За поведінку вболівальників в останньому матчі УПЛ сезону-2017/2018 Динамо та Шахтар могли отримати більш суворі покарання. І тоді матч 3-го туру вже поточного чемпіонату між киянами та "гірниками" також міг пройти без глядачів.

Проте КДК взяв до уваги інтереси уболівальників і обмежився м’якішим покаранням: один домашній матч без глядачів для Динамо, чиї уболівальники вибігали на поле та вдарили прямо на полі гравця команди-суперниці, та один матч без гостьового сектора для Шахтаря, чиї уболівальники скоїли менш резонансні порушення.

Динамо – Шахтар: фанати вибігли на поле під час матчу

Хоча, повторююсь, удар уболівальником Динамо гравця Шахтаря прямо на футбольному полі – це дуже серйозне порушення", – цитує Шумілова офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, матч Динамо – Ворскла в 1-му турі УПЛ пройшов при порожніх трибунах. Поєдинок Динамо – Шахтар пройде у п'ятницю, 3 серпня.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
до матчу
7
дн
:
6
год
:
25
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне ФФУ КДК ФФУ футбольні фанати Андрій Шумілов Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
55
хв
Суми
16:30
Зірка
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук