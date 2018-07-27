Динамо – Шахтер: матч 3-го тура УПЛ 2018/19 мог пройти при пустых трибунах

Председатель КДК ФФУ Андрей Шумилов рассказал, что поединок 3-го тура УПЛ 2018/19 Динамо – Шахтер мог пройти без болельщиков.

Напомним, поединок 3-го тура Премьер-лиги 2018/19 Динамо – Шахтер состоится 3 августа на НСК Олимпийский. Председатель КДК ФФУ Андрей Шумилов рассказал, что данный матч мог пройти при пустых трибунах. Причина – поведение болельщиков во время матча Динамо – Шахтер в рамках 32-го тура УПЛ 2017/18.

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"За поведение болельщиков в последнем матче УПЛ сезона 2017/2018 Динамо и Шахтер могли получить более суровые наказания. И тогда матч 3-го тура уже в текущем чемпионате между киевлянами и "горняками" также мог пройти без зрителей.

Однако КДК принял во внимание интересы болельщиков и ограничился более мягким наказанием: один домашний матч без зрителей для Динамо, чьи болельщики выбегали на поле и ударили прямо на поле игрока команды-соперницы, и один матч без гостевого сектора для Шахтера, чьи болельщики совершили менее резонансные нарушения.

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Хотя, повторюсь, удар болельщиком Динамо игрока Шахтера прямо на футбольном поле – это очень серьезное нарушение", – цитирует Шумилова официальный сайт ФФУ.

Напомним, матч Динамо – Ворскла в 1-м туре УПЛ прошел при пустых трибунах. Поединок Динамо – Шахтер пройдет в пятницу, 3 августа.