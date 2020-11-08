"Біло-сині" продовжують потерпати від спалаху коронавірусу у команді.

Перед поєдинком із Шахтарем, який відбудеться сьогодні на НСК Олімпійський, у складі київського Динамо чергові кадрові втрати.

Андрієвський спростував інформацію про інфікування COVID-19

Причина та ж сама: позитивні тести на COVID-19 здали ще троє гравців першої команди, повідомляє офіційний сайт Динамо.

До когорти інфікованих офіційно додались півзахисники Володимир Шепелєв і Богдан Лєднєв, а також форвард Владислав Супряга. До слова, всі троє брали участь у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони, який відбувся в середу.

Нагадаємо, тестування перед вищезгаданим поєдинком показало позитивний результат у: Георгія Цітаішвілі, Дениса Гармаша, Міккела Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце і Миколи Шапаренка. Раніше позитивний тест на коронавірус здали також голкіпери Георгій Бущан і Денис Бойко та захисник Віталій Миколенко.

Цікаво, що у складі Шахтаря немає жодного інфікованого футболіста перед Класичним. Недугу підхопив лише генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

Динамо після 8-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, набравши 20 балів. Шахтар з 16 очками йде другим.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ